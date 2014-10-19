Валенсия
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
4
Аугусто
Филипе Аугусто
46
15
Фуэго
Хави Фуэго
77
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
17
Родриго
Родриго
90
11
Пьятти
Пабло Пьятти
46
Запасные
1
Алвеш
Диего Алвеш
3
Рубен Везо
Рубен Везо
2
Канселу
Жоау Канселу
8
Фегули
Софиан Фегули
16
Сукулини
Бруно Сукулини
22
Хиль
Карлес Хиль
20
де Пауль
Родриго де Пауль