Севилья
мин
13
Пимпарель
Антонио Пимпарель
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
21
Пареха
Николас Пареха
84
23
Хорхе Андухар
Коке
90
20
Виктор
Витоло
63'
90
17
Суарес
Денис Суарес
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
19
Банега
Эвер Банега
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
24'
57'
90
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
74
9
Бакка
Карлос Бакка
39'
80
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
3
Наварро
Фернандо Наварро
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
22
Видаль
Алейш Видаль
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
14
Аспас
Яго Аспас