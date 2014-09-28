Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0 : 0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
28 сент. 2014, 22:00 МСК
28.09.2014, 22:00 МСК
воскресенье
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
19
Колотто
Диего Колотто
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
6
Севилья
Сальвадор Севилья
65
25
Лукас
Лукас
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
32
Байи
Эрик Байи
23
Арбилья
Анайц Арбилья
2
Матьони
Фелипе Матьони
11
Лансароте Бруно
Мануэль Лансароте Бруно
7
Фернандес
Алехандро Фернандес
20
Кайседо
Фелипе Кайседо