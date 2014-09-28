Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
19
Колотто
Диего Колотто
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
6
Севилья
Сальвадор Севилья
65
25
Лукас
Лукас
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
32
Байи
Эрик Байи
23
Арбилья
Анайц Арбилья
2
Матьони
Фелипе Матьони
11
Лансароте Бруно
Мануэль Лансароте Бруно
7
Фернандес
Алехандро Фернандес
20
Кайседо
Фелипе Кайседо