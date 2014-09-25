Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
90
2
Канселу
Жоау Канселу
90
-
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
27'
53
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
8
Фегули
Софиан Фегули
73'
77
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
22'
90
11
Пьятти
Пабло Пьятти
46
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
19
Барраган
Антонио Барраган
4
Аугусто
Филипе Аугусто
16
Сукулини
Бруно Сукулини
27
Ибаньес
Роберт Ибаньес
22
Хиль
Карлес Хиль