Райо Вальекано
мин
13
Альварес
Кристиан Альварес
90
18
Роза Вале
Жозе Эдуардо Роза Вале
90
15
Ба
Абдоулае Ба
90
2
Роберто Роман
Тито
90
17
Хоакин Хосе
Куини
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
8
Баэна
Рауль Баэна
90
16
Акино
Хавьер Акино
90
12
Какута
Гаэль Какута
75
23
Буэно
Альберто Буэно
40'
73'
86
9
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
59
Запасные
1
Кобеньо
Давид Кобеньо
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
3
Мартинес
Начо Мартинес
25
Перейра Канейру
Луис Карлос Перейра Канейру
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
7
Бангура
Ласс Бангура
19
Баптистао
Лео Баптистао