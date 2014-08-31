Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
2 : 2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Буэно 40'
Буэно 73'
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
31 авг. 2014, 22:00 МСК
31.08.2014, 22:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
13
Альварес
Кристиан Альварес
90
18
Роза Вале
Жозе Эдуардо Роза Вале
90
15
Ба
Абдоулае Ба
90
2
Роберто Роман
Тито
90
17
Хоакин Хосе
Куини
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
8
Баэна
Рауль Баэна
90
16
Акино
Хавьер Акино
90
12
Какута
Гаэль Какута
75
23
Буэно
Альберто Буэно
40'
73'
40', 73'
86
9
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
59
Запасные
1
Кобеньо
Давид Кобеньо
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
3
Мартинес
Начо Мартинес
25
Перейра Канейру
Луис Карлос Перейра Канейру
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
7
Бангура
Ласс Бангура
19
Баптистао
Лео Баптистао