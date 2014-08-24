Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
5
Альварес
Виктор Альварес
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
19
Колотто
Диего Колотто
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
24
Монтанье
Пако Монтанье
70
6
Севилья
Сальвадор Севилья
57
14
Лопес
Давид Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
46
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90'
90
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
3
Родригес
Рауль Родригес
2
Матьони
Фелипе Матьони
26
Хордан
Хоан Хордан
16
Лопес
Хави Лопес
10
Гонсалес
Абрахам Гонсалес
8
Стуани
Кристиан Стуани