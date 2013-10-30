ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Васин
Виктор Васин
90
-
Караваев
Вячеслав Караваев
90
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
90
-
Миланов
Георгий Миланов
74
-
Амбарцумян
Армен Амбарцумян
90
-
Коэльо дос Сантос
Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос
61
-
Цубер
Стивен Цубер
78
-
Базелюк
Константин Базелюк
18'
90
Запасные
-
Мартусевич
Максим Мартусевич
-
Дергачев
Николай Дергачев
-
Ревякин
Сергей Ревякин
-
Котов
Павел Котов
-
Ефремов
Дмитрий Ефремов
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Бавин
Юрий Бавин
-
Муса
Ахмед Муса