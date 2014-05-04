Бетис
мин
16
Родригес
Брайан Родригес
60'
74
26
Адан
Антонио Адан
90
15
Перки
Дамьен Перки
90
25
Фигерас
Жорди Фигерас
90
21
Рейес
Лоренцо Рейес
90
17
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
90
11
Морено
Хуан Морено
82
5
Матилья
Хавьер Матилья
90
18
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
62
19
Молина
Хорхе Молина
90
24
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
40
Лопес
Педро Лопес
3
Сантос Жуниор
Пауло Альфонсо Сантос Жуниор
2
Чика
Хавьер Чика
22
Мабвати
Седрик Мабвати
46
Себальос
Даниэль Себальос
14
Севилья
Сальвадор Севилья
6
Баптистао
Лео Баптистао