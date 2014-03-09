Севилья
мин
-
Пимпарель
Антонио Пимпарель
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
-
Хорхе Андухар
Коке
90
-
Виктор
Витоло
90
-
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
81
-
Иборра
Висенте Иборра
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
79
-
Карришу
Даниэль Карришу
51'
90
-
Бакка
Карлос Бакка
31'
70
-
Гамейро
Кевин Гамейро
77'
90
Запасные
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Варас
Хави Варас
-
Мендоса Дос Сантос
Алекс Сандро Мендоса Дос Сантос
-
Троховски
Петр Троховски
-
Самперио
Хаиро Самперио
-
Марин
Марко Марин
-
Ракитич
Иван Ракитич