Малага
мин
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Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
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Виторио Габриэл
Антунеш
90
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Ангелери
Маркос Ангелери
90
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Санчес
Серхио Санчес
90
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Гамес
Хесус Гамес
90
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Дуда
Сержиу Дуда
90
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Камачо
Игнасио Камачо
90
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Тиссоне
Фернандо Тиссоне
78
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Гарсия Санчес
Самуэль Гарсия Санчес
78
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Амрабат
Нордин Амрабат
90
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Санта Крус
Роке Санта Крус
84
Запасные
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Рескальдани
Эсекьель Рескальдани
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Камени
Идрисс Камени
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Дардер
Серхи Дардер
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Перес
Пабло Перес
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Яковенко
Александр Яковенко
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Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи
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Хуанми
Хуанми