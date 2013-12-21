Бетис
мин
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Сара
Гильермо Сара
90
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Вила
Дидач Вила
90
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Сантос Жуниор
Пауло Альфонсо Сантос Жуниор
90
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Фигерас
Жорди Фигерас
90
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Чика
Хавьер Чика
73
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Рейес
Лоренцо Рейес
73
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Матилья
Хавьер Матилья
90
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Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
90
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Вадильо
Альваро Вадильо
49
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Кастро
Рубен Кастро
90
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Молина
Хорхе Молина
90
Запасные
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Андерсен
Стефан Андерсен
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Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
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Морено
Хуан Морено
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Севилья
Сальвадор Севилья
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Дельгадо Вильяр
Хосе Антонио Дельгадо Вильяр
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Верду
Хоан Верду
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Васкес Флорида
Мануэль Хесус Васкес Флорида