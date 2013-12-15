Эспаньол
мин
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Касилья
Кико Касилья
90
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Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
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Морено
Эктор Морено
90
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Колотто
Диего Колотто
90
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Родригес
Рауль Родригес
90
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Торже
Габриэль Торже
57
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Лопес
Давид Лопес
90
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Санчес
Виктор Санчес
90
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Стуани
Кристиан Стуани
90
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Кордоба
Йхон Кордоба
76
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Гарсия
Серхио Гарсия
84
Запасные
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Парреньо
Херман Парреньо
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Альварес
Виктор Альварес
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Сидней
Сидней
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Лансароте Бруно
Мануэль Лансароте Бруно
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Гонсалес
Абрахам Гонсалес
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Фернандес
Алехандро Фернандес
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Тьеви
Тьеви