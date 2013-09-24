Малага
мин
-
Андерсон
Бобли Андерсон
81
-
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
-
Виторио Габриэл
Антунеш
90
-
Ангелери
Маркос Ангелери
90
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Санчес
Серхио Санчес
90
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Гамес
Хесус Гамес
90
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Дуда
Сержиу Дуда
85
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Тиссоне
Фернандо Тиссоне
68'
90
-
Портильо
Франциско Портильо
90'
90
-
Дардер
Серхи Дардер
90
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Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи
74
Запасные
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Чен
Роберто Чен
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Камени
Идрисс Камени
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дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
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Моралес
Педро Моралес
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Камачо
Игнасио Камачо
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Санта Крус
Роке Санта Крус
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Павловски
Бартоломей Павловски