Вердер
мин
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Вольф
Рафаэль Вольф
90
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Предль
Себастьян Предль
90
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Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
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Калдирола
Лука Калдирола
90
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Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
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Юнузович
Златко Юнузович
82
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Кроос
Феликс Кроос
90
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Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
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Хант
Аарон Хант
90
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Элиа
Эльеро Элиа
90
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Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
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фон Хааке
Юлиан фон Хааке
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Кобылянски
Мартин Кобылянски
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Милиц
Себастьян Милиц
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Шмитц
Лукас Шмитц
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Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
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Йилдырим
Озкан Йилдырим
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Ди Санто
Франко Ди Санто