Вердер
мин
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Милиц
Себастьян Милиц
90
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Предль
Себастьян Предль
90
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Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
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Калдирола
Лука Калдирола
90
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Фритц
Клеменс Фритц
90
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Макиади
Седрик Макиади
85
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Юнузович
Златко Юнузович
82'
90
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Экичи
Мехмет Экичи
62
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Кроос
Феликс Кроос
81
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Хант
Аарон Хант
90
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Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
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Вольф
Рафаэль Вольф
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Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
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Игньевски
Александар Игньевски
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Йилдырим
Озкан Йилдырим
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Элиа
Эльеро Элиа
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Арнаутович
Марко Арнаутович
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Фуллкруг
Никлас Фуллкруг