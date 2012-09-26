Краснодар
мин
-
Чхапелия
Ника Чхапелия
73
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Марков
Николай Марков
80'
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
84'
90
-
Коман
Владимир Коман
63
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
-
Конате
Мусса Конате
46
Запасные
-
Ахриев
Хасан Ахриев
-
Городов
Евгений Городов
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Карнейро
Франсишко Карнейро