Матч завершен
Химик
Дзержинск
1 : 2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Марков 80'
Ерохин 84'
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
26 сент. 2012, 17:00 МСК
26.09.2012, 17:00 МСК
среда
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
-
Чхапелия
Ника Чхапелия
73
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Марков
Николай Марков
80'
80'
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
84'
84'
90
-
Коман
Владимир Коман
63
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
-
Конате
Мусса Конате
46
Запасные
-
Ахриев
Хасан Ахриев
-
Городов
Евгений Городов
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Карнейро
Франсишко Карнейро