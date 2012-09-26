Ростов
мин
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Заболотный
Николай Заболотный
90
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Иванов
Андрей Иванов
90
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
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Салата
Корнел Салата
90
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Ангбва
Бенуа Ангбва
86
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Кочиш
Рэзван Кочиш
22'
90
-
Маляка
Дмитрий Маляка
46
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Белоусов
Сергей Белоусов
90
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Блатняк
Драган Блатняк
90
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Полоз
Дмитрий Полоз
46
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Кириченко
Дмитрий Кириченко
63'
90
Запасные
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Мадилов
Илья Мадилов
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Гетигежев
Инал Гетигежев
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Кисенков
Владимир Кисенков
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Киреев
Игорь Киреев
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
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Шешуков
Александр Шешуков
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Голенда
Ян Голенда