Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
-
Ловенс
Гленн Ловенс
90
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
-
Минеро Фернандес
Абрахам Минеро Фернандес
90
-
Мовилья
Хосе Мовилья
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
77
-
Монтанье
Пако Монтанье
35'
90
-
Риос
Родриго Риос
85
-
Ориоль
Эду Ориоль
62
-
Поштига
Элдер Поштига
16'
90
Запасные
-
Кармона Перес
Адриа Кармона Перес
-
Франко
Леонардо Франко
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Родригес
Виктор Родригес
-
Мартин Бежарано-Серрано
Хосе Мариа Мартин Бежарано-Серрано
-
Бьенвеню
Анри Бьенвеню