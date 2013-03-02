Райо Вальекано
мин
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Рубен Иван
Рубен
90
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Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
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Гальвез
Алехандро Гальвез
90
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Роберто Роман
Тито
90
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Амат
Жорди Амат
90
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Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
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Медина Луна
Франсиско Медина Луна
90
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Фуэго
Хави Фуэго
82
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Домингес
Алехандро Домингес
74
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Бангура
Ласс Бангура
90
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Баптистао
Лео Баптистао
69
Запасные
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Кобеньо
Давид Кобеньо
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Арбилья
Анайц Арбилья
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Фигерас
Жорди Фигерас
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Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
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Гонсалес
Адриан Гонсалес
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Делибашич
Андрия Делибашич
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Васкес
Франко Васкес