Севилья
мин
-
Пимпарель
Антонио Пимпарель
90
-
Морено
Альберто Морено
90
-
Хорхе Андухар
Коке
46
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Медель
Гари Медель
27'
40'
90
-
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
79
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Рейес
Хосе Антонио Рейес
71
-
Ракитич
Иван Ракитич
6'
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
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Стеванович
Мирослав Стеванович
-
Эрвас
Хави Эрвас
-
Куэста Диас
Хулиан Куэста Диас
-
Наварро
Фернандо Наварро
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Ботиа
Альберто Ботиа
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Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
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Диавара
Папа Бабакар Диавара