Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 6'
Медель 27'
Медель 40'
3 : 1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Кондогбиа 32'
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
15 февр. 2013, 23:30 МСК
15.02.2013, 23:30 МСК
пятница
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
-
Пимпарель
Антонио Пимпарель
90
-
Морено
Альберто Морено
90
-
Хорхе Андухар
Коке
46
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Медель
Гари Медель
27'
40'
27', 40'
90
-
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
79
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
71
-
Ракитич
Иван Ракитич
6'
6'
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
-
Стеванович
Мирослав Стеванович
-
Эрвас
Хави Эрвас
-
Куэста Диас
Хулиан Куэста Диас
-
Наварро
Фернандо Наварро
-
Ботиа
Альберто Ботиа
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
-
Диавара
Папа Бабакар Диавара