Осасуна
мин
-
Андрес
Андрес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
-
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
-
Бертран
Марк Бертран
90
-
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
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Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
59
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Сола
Кике Сола
26'
74
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Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
61'
82
Запасные
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Лопес
Рикарду Лопес
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Родилья да Силва
Фернандо Маседо Родилья да Силва
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Фланьо
Мигель Фланьо
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Лоэ
Рауль Лоэ
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Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
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Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
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Льоренте
Хосеба Льоренте