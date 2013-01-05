Малага
мин
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Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
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Монреаль
Начо Монреаль
63
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дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
90
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Демикелис
Мартин Демикелис
90
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Пена де Оливейра
Велигтон Робсон Пена де Оливейра
90
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Гамес
Хесус Гамес
90
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Портильо
Франциско Портильо
46
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Франсиско Роман
Иско
90
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Камачо
Игнасио Камачо
90
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Хоакин Санчес
Хоакин
73
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Санта Крус
Роке Санта Крус
90
Запасные
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Камени
Идрисс Камени
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Санчес
Серхио Санчес
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Дуда
Сержиу Дуда
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Итурра
Мануэль Итурра
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Буонанотте
Диего Буонанотте
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Фернандес
Себастьян Фернандес
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Савиола
Хавьер Савиола