Эспаньол
мин
-
Касилья
Кико Касилья
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
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Колотто
Диего Колотто
90
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Морено
Эктор Морено
90
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Саброза
Симау Саброза
31'
90
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Лопес
Хави Лопес
90
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Санчес
Виктор Санчес
46
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Вакасо
Мубарак Вакасо
77
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Верду
Хоан Верду
90
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Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
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Альфонсо Лопес
Кристиан Альфонсо Лопес
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Парреньо
Херман Парреньо
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Альварес
Виктор Альварес
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Родригес
Рауль Родригес
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Баэна
Рауль Баэна
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Стуани
Кристиан Стуани
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Альбин
Хуан Анхель Альбин