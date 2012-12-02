Бетис
мин
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Адриан
Адриан
90
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Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
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Амайя
Антонио Амайя
90
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Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
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Чика
Хавьер Чика
90
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Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
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Севилья
Сальвадор Севилья
63
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Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
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Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
76'
88
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Молина
Хорхе Молина
69
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Кастро
Рубен Кастро
39'
55'
90
Запасные
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Паланкар
Ману Паланкар
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Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
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Посуэло
Алехандро Посуэло
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Игьебор
Носа Игьебор
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Вадильо
Альваро Вадильо
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Перес
Рубен Перес
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Агра
Сальвадор Агра