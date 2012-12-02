Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
2 : 3
Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 39'
Кастро 55'
Кэмпбелл 76'
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
2 дек. 2012, 19:00 МСК
2.12.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
-
Адриан
Адриан
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
-
Амайя
Антонио Амайя
90
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
-
Севилья
Сальвадор Севилья
63
-
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
-
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
76'
76'
88
-
Молина
Хорхе Молина
69
-
Кастро
Рубен Кастро
39'
55'
39', 55'
90
Запасные
-
Паланкар
Ману Паланкар
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
-
Посуэло
Алехандро Посуэло
-
Игьебор
Носа Игьебор
-
Вадильо
Альваро Вадильо
-
Перес
Рубен Перес
-
Агра
Сальвадор Агра