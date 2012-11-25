Атлетик
мин
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Ирайсос
Горка Ирайсос
90
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Ортенече
Йон Ортенече
70
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Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
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Экиза
Борха Экиза
90
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Ираола
Андони Ираола
90
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Де Маркос
Оскар Де Маркос
24'
90
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Муньяин
Икер Муньяин
90
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Эррера
Андер Эррера
90
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Итурраспе
Андер Итурраспе
90
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Сусаета
Маркель Сусаета
90
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Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
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Фернандес
Рауль Фернандес
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Кастильо
Хабьер Кастильо
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Рамальо
Хонас Рамальо
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Сан Хосе
Микель Сан Хосе
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Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
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Токеро
Гаиcка Токеро
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Гомес
Ибаи Гомес