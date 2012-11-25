Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Де Маркос 24'
1 : 1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
25 нояб. 2012, 19:00 МСК
25.11.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Ортенече
Йон Ортенече
70
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Экиза
Борха Экиза
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
24'
24'
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
-
Сусаета
Маркель Сусаета
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
-
Рамальо
Хонас Рамальо
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
-
Токеро
Гаиcка Токеро
-
Гомес
Ибаи Гомес