Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
-
Ловенс
Гленн Ловенс
90
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
66'
90
-
Минеро Фернандес
Абрахам Минеро Фернандес
90
-
Родригес
Виктор Родригес
83
-
Мовилья
Хосе Мовилья
90
-
Бенитес
Антонио Бенитес
27'
90
-
Сукулини
Франко Сукулини
26
-
Монтанье
Пако Монтанье
61'
90
-
Поштига
Элдер Поштига
77'
82'
87
Запасные
-
Уилчез
Лукас Уилчез
-
Франко
Леонардо Франко
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Аранда
Карлос Аранда
-
Ориоль
Эду Ориоль