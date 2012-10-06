Райо Вальекано
мин
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Рубен Иван
Рубен
90
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Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
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Амат
Жорди Амат
90
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Лабака
Микель Лабака
90
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Роберто Роман
Тито
90
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Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
30'
90
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Фуэго
Хави Фуэго
90
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Медина Луна
Франсиско Медина Луна
18'
64
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Домингес
Алехандро Домингес
62
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Делибашич
Андрия Делибашич
71
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Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
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Абу
Мохаммед Абу
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Нильсен
Ники-Билле Нильсен
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Хименес
Даниэль Хименес
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Гальвез
Алехандро Гальвез
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Трасоррас
Роберто Трасоррас
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Гонсалес
Адриан Гонсалес
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Бангура
Ласс Бангура