Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
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Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
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Ботиа
Альберто Ботиа
90
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Мендоса Дос Сантос
Алекс Сандро Мендоса Дос Сантос
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
84'
87
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Медель
Гари Медель
90
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Мадуро
Хедвигес Мадуро
79
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Навас
Хесус Навас
90
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Троховски
Петр Троховски
73
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Негредо
Альваро Негредо
75'
90
Запасные
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Лопес
Диего Лопес
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Фасио
Федерико Фасио
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Луна
Антонио Луна
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Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
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Кампанья
Хосе Кампанья
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Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
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Диавара
Папа Бабакар Диавара