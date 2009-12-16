Аустрия
мин
-
Воришек
Петр Воришек
90
-
Альмер
Роберт Альмер
90
-
Кляйн
Флориан Кляйн
90
-
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
-
Бонк
Яцек Бонк
90
-
Ортлехнер
Мануэль Ортлехнер
90
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
-
Ачимович
Миленко Ачимович
90
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Юнузович
Златко Юнузович
81
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Дос Сантос
Тиагу Майер Дос Сантос
21'
67
-
Диабанг
Мамаду Диабанг
74
Запасные
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Валлнер
Мануэль Валлнер
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Топич
Эльдар Топич
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Хаттенбергер
Маттиас Хаттенбергер
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Шафар
Саболч Шафар
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Драгович
Александар Драгович
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Мадль
Михаэль Мадль
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Лиендл
Михаэль Лиендл