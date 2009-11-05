Твенте
мин
-
Бошкер
Сандер Бошкер
90
-
Карни
Дэвид Карни
90
-
Дуглас
Франку Дуглас
90
-
Висгерхоф
Петер Висгерхоф
90
-
Стам
Ронни Стам
90
-
Янссен
Тео Янссен
78
-
Брама
Вут Брама
56
-
Перес
Кеннет Перес
46
-
Стох
Мирослав Стох
8'
89'
90
-
Нкуфо
Блез Нкуфо
90
-
Руис
Брайан Руис
90
Запасные
-
Вуичевич
Дарио Вуичевич
-
Михайлов
Николай Михайлов
-
Хеубах
Йерун Хеубах
-
Тиоте
Шейк Тиоте
-
Нашат
Акрам Нашат
-
Паркер
Бернард Паркер
-
Де Йонг
Люк Де Йонг
Шериф
мин
-
Кучук
Алексей Кучук
90
-
Родригес
Луис Антонио Родригес
90
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
90
-
Тархнишвили
Важа Тархнишвили
90
-
Мамах
Абдул-Гафар Мамах
90
-
Балима
Вилфрид Балима
65
-
Корнеенков
Андрей Корнеенков
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
90
-
Суворов
Александр Суворов
72
-
Руамба
Флорен Руамба
90
Запасные
-
Меленчук
Александр Меленчук
-
Булат
Виталий Булат
-
Волков
Владимир Волков
-
да Коста
Сержио да Коста
-
Дьеду
Андре Дьеду
-
Арбанэш
Константин Арбанэш
-
Франса
Джимми Франса