Герта
мин
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Штайн
Марк Штайн
90
-
Эберт
Патрик Эберт
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
61
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Бигалке
Саша Бигалке
69
-
Рамос
Адриан Рамос
90
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
46
Запасные
-
Собцик
Патрик Собцик
-
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Качар
Гойко Качар
-
Дардаи
Пол Дардаи
-
Раффаэл
Раффаэл
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски
Херенвен
мин
-
Вандербуше
Брайан Вандербуше
90
-
Попов
Горан Попов
90
-
Бах Бак
Кристиан Бах Бак
90
-
Бреуэр
Михель Бреуэр
90
-
Дингсдаг
Михаэль Дингсдаг
90
-
Ассаиди
Уссама Ассаиди
83
-
Эльм
Виктор Эльм
90
-
Гриндхейм
Кристиан Гриндхейм
73
-
Лосада
Эрнан Пабло Лосада
36'
90
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
90
-
Сибон
Джералд Сибон
65
Запасные
-
Лейсал
Мартин Лейсал
-
Янмаат
Дэрил Янмаат
-
Конинг
Джерри Конинг
-
Швец
Михал Швец
-
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
-
Энрике
Пауло Энрике