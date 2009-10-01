Аустрия
мин
-
Воришек
Петр Воришек
46
-
Шафар
Саболч Шафар
90
-
Бонк
Яцек Бонк
90
-
Ортлехнер
Мануэль Ортлехнер
90
-
Драгович
Александар Драгович
90
-
Кляйн
Флориан Кляйн
69
-
Штандфест
Йоахим Штандфест
90
-
Юн
Томас Юн
90
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
-
Ачимович
Миленко Ачимович
90
-
Диабанг
Мамаду Диабанг
62
Запасные
-
Топич
Эльдар Топич
-
Альмер
Роберт Альмер
-
Леовац
Марин Леовац
-
Лиендл
Михаэль Лиендл
-
Юнузович
Златко Юнузович
-
Сулимани
Эмин Сулимани
-
Дос Сантос
Тиагу Майер Дос Сантос
Насьональ
мин
-
да Силва
Бруно да Силва
90
-
Бракали
Рафаэль Бракали
90
-
Паташак
Бруно Паташак
90
-
Лопес
Фелипе Лопес
90
-
Халлиш
Рафик Халлиш
66
-
Томашевич
Жарко Томашевич
81
-
Альберто
Луис Альберто
90
-
Салино
Леонардо Салино
90
-
Микаэл
Рубен Микаэл
35'
90
-
де Оливейра
Клебер де Оливейра
90
-
да Коста
Матеус да Коста
50
Запасные
-
Дуглас
Пажетат Дуглас
-
Оливейра
Клебер Антонио Оливейра
-
Кардосо
Анселмо Кардосо
-
Амунеке
Кевин Амунеке
-
Соуза Пинту
Нуну Мигель Соуза Пинту
-
Аурелиу
Жоау Аурелиу
-
Печник
Нейц Печник