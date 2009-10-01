Вентспилс
мин
-
Михадюкc
Павелc Михадюкc
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Ходель
Ронни Ходель
90
-
Дзамперини
Алессандро Дзамперини
90
-
Ндеки
Жан-Поль Ндеки
90
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Космачев
Евгений Космачев
90
-
Соловьев
Александр Соловьев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Жигарев
Юрий Жигарев
63
-
Цыгирлаш
Игорь Цыгирлаш
90
Запасные
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Солейчук
Алексей Солейчук
-
Шпаков
Иван Шпаков
-
Чесновский
Павел Чесновский
-
Ругинс
Ритварс Ругинс
-
Бутрик
Андрей Бутрик
-
Вишняковс
Эдуард Вишняковс
-
Дедов
Александр Дедов
Херенвен
мин
-
Вандербуше
Брайан Вандербуше
90
-
Попов
Горан Попов
90
-
Бреуэр
Михель Бреуэр
90
-
Дингсдаг
Михаэль Дингсдаг
90
-
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
-
Эльм
Виктор Эльм
90
-
Гриндхейм
Кристиан Гриндхейм
90
-
Швец
Михал Швец
54
-
Лосада
Эрнан Пабло Лосада
90
-
Энрике
Пауло Энрике
70
-
Сибон
Джералд Сибон
83
Запасные
-
Столте
Ричард Столте
-
Джурич
Игор Джурич
-
Лейсал
Мартин Лейсал
-
Ассаиди
Уссама Ассаиди
-
Беренс
Рой Беренс
-
Пападопулос
Михал Пападопулос