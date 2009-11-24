Униря
мин
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
-
Мехмедович
Эрсин Мехмедович
90
-
Мафтей
Василе Мафтей
90
-
Галамаз
Джордже Галамаз
90
-
Брандан
Пабло Брандан
90
-
Фрунзе
Сорин Фрунзе
64
-
Апостол
Юлиан Апостол
90
-
Гомес
Рикардо Вилана Гомес
90
-
Бордяну
Валериу Бордяну
90
-
Варга
Дачиан Варга
90
-
Билашко
Мариус Билашко
90
Запасные
-
Тудор
Даниэл Тудор
-
Фернандеш
Бруну Фернандеш
-
Нику
Эпаминонда Нику
-
Пэдурецу
Разван Пэдурецу
-
Онофраш
Мариус Онофраш
-
Семеду
Антониу Семеду
-
Бэлан
Тибериу Бэлан
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Санчес
Серхио Санчес
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Капель
Диего Капель
62
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
62
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
90
-
Негредо
Альваро Негредо
70
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Фабиано
Луис Фабиано
-
Перотти
Диего Перотти