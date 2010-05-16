Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
45
-
Антонелли
Лука Антонелли
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
64
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
-
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
45'
46'
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Морроне
Стефано Морроне
49'
90
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
61
-
Креспо
Эрнан Креспо
90'
90
Запасные
-
Сави
Филиппо Сави
-
Паварини
Никола Паварини
-
Лунардини
Франческо Лунардини
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Божинов
Валерий Божинов
-
Хименес
Луис Хименес
Ливорно
мин
-
Галанте
Фабио Галанте
90
-
Пруч
Юрген Пруч
90
-
Лигнани
Маттео Лигнани
55
-
Барди
Франческо Барди
90
-
Бернардини
Алессандро Бернардини
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Витале
Луиджи Витале
90
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
72'
90
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
64
Запасные
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Симеони
Лука Симеони
-
Модика
Самуэле Модика
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро