Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Крибари
Санчес Крибари
46
-
Терци
Клаудио Терци
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Кодря
Пол Кодря
81
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
54
Запасные
-
Иванов
Михаил Иванов
-
Брандау
Гонцалу Брандау
-
Малаго
Марко Малаго
-
Циолис
Александрос Циолис
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Калайо
Эмануэле Калайо
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Матерацци
Марко Матерацци
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Балотелли
Марио Балотелли
58
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
54
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
73
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Милито
Диего Милито
57'
90
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Киву
Кристиан Киву
-
Лусио
-
Мунтари
Салли Мунтари
-
Станкович
Деян Станкович
-
Марига
Макдональд Марига
-
Пандев
Горан Пандев