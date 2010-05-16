Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
36'
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
69
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
90
-
Баррето
Пауло Баррето
83
Запасные
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Донати
Массимо Донати
-
Коман
Владимир Коман
Фиорентина
мин
-
Аврамов
Влада Аврамов
90
-
Гобби
Массимо Гобби
30
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Фелипе Диас
Фелипе
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Донадель
Марко Донадель
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Болатти
Марио Болатти
90
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
-
Ди Таччио
Франческо Ди Таччио
-
Карраро
Федерико Карраро
-
Мази
Федерико Мази
-
Фрей
Себастьян Фрей
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
-
Карнейро
Кейррисон Карнейро