Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Бьянко
Паоло Бьянко
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Радованович
Иван Радованович
90
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
63
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
-
Чераволо
Фабио Чераволо
48'
78
-
Дони
Кристиано Дони
73
Запасные
-
Коппола
Фердинандо Коппола
-
Гарич
Гиорги Гарич
-
Вольпи
Серджо Вольпи
-
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
-
Касерта
Фабио Касерта
-
Чевантон
Эрнесто Чевантон
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
71
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
76
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
12'
90'
90
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
64
Запасные
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Блази
Мануэле Блази
-
Будан
Игор Будан