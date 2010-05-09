Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Гоян
Дорин Гоян
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
88
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
68'
79
-
Кавани
Эдинсон Кавани
56
Запасные
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Блази
Мануэле Блази
-
Будан
Игор Будан
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
Сампдория
мин
-
Сторари
Марко Сторари
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Дзаури
Лучано Дзаури
90
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
85
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
90
-
Семиоли
Франко Семиоли
65
-
Кассано
Антонио Кассано
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
55'
82
Запасные
-
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
-
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
-
Росси
Марко Росси
-
Губерти
Стефано Губерти
-
Франческини
Даниеле Франческини
-
Поли
Андреа Поли
-
Поцци
Никола Поцци