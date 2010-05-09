Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
65
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
-
Пепе
Симоне Пепе
26'
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
21'
62'
76
-
Санчес
Алексис Санчес
86
Запасные
-
Чара
Рикардо Чара
-
Ромо
Рафаэль Ромо
-
Сикейра
Гильерме Сикейра
-
Лоди
Франческо Лоди
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
-
Геихо
Алекс Геихо
-
Корради
Бернардо Корради
Бари
мин
-
Паделли
Даниэле Паделли
90
-
Паризи
Алессандро Паризи
78
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
49
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Коман
Владимир Коман
39'
64
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
18'
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Камата
Педро Камата
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
-
Пизано
Марко Пизано
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Альмирон
Серхио Альмирон