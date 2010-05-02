Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Пратали
Франческо Пратали
60
-
Яяло
Мато Яяло
84
-
Экдаль
Альбин Экдаль
90
-
Кодря
Пол Кодря
75
-
Калайо
Эмануэле Калайо
80'
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Брандау
Гонцалу Брандау
-
Малаго
Марко Малаго
-
Терци
Клаудио Терци
-
Ларрондо
Марсело Ларрондо
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
58'
64
-
Кавани
Эдинсон Кавани
24'
78
Запасные
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Блази
Мануэле Блази
-
Будан
Игор Будан
-
Эрнандес
Абель Эрнандес