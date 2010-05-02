Сампдория
мин
-
Сторари
Марко Сторари
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Луккини
Стефано Луккини
52
-
Циглер
Рето Циглер
84'
90
-
Дзаури
Лучано Дзаури
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
90
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
-
Семиоли
Франко Семиоли
72
-
Кассано
Антонио Кассано
5'
85
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
-
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
-
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
-
Росси
Марко Росси
-
Губерти
Стефано Губерти
-
Франческини
Даниеле Франческини
-
Падалино
Марко Падалино
-
Поцци
Никола Поцци
Ливорно
мин
-
Галанте
Фабио Галанте
90
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Бернардини
Алессандро Бернардини
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Витале
Луиджи Витале
90
-
Моро
Давиде Моро
46
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
80
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
46
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Пруч
Юрген Пруч
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Модика
Самуэле Модика
-
Барди
Франческо Барди
-
Пьери
Мирко Пьери
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро