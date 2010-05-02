Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Коман
Владимир Коман
79
-
Альмирон
Серхио Альмирон
77
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
89'
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
57'
82
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паризи
Алессандро Паризи
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Гостоньи
Андраш Гостоньи
-
Донати
Массимо Донати
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
Дженоа
мин
-
Скарпи
Алессио Скарпи
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Юрич
Иван Юрич
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Палладино
Раффаэле Палладино
71
-
Скулли
Джузеппе Скулли
71
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
Запасные
-
Лазаревич
Деян Лазаревич
-
Териджи
Леонардо Териджи
-
Фатич
Иван Фатич
-
Амелия
Марко Амелия
-
Боаки
Ричмонд Боаки
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави