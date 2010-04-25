Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Де Челье
Паоло Де Челье
90
-
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Зебина
Джонатан Зебина
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
78
-
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Каморанези
Мауро Каморанези
46
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
69'
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
46
Запасные
-
Маннингер
Александр Маннингер
-
Гроссо
Фабио Гроссо
-
Марроне
Лука Марроне
-
Легротталье
Никола Легротталье
-
Кандрева
Антонио Кандрева
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Яквинта
Винченцо Яквинта
Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Коман
Владимир Коман
64
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
71
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
55
-
Баррето
Пауло Баррето
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паризи
Алессандро Паризи
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Гостоньи
Андраш Гостоньи
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини