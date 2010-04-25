Ливорно
мин
-
Галанте
Фабио Галанте
90
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Бернардини
Алессандро Бернардини
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
80
-
Витале
Луиджи Витале
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
66'
90
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
60'
66
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
63
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
50'
90
Запасные
-
Пруч
Юрген Пруч
-
Модика
Самуэле Модика
-
Симеони
Лука Симеони
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Альварес
Пабло Альварес
90
-
Иско
Мариано Иско
75
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
65
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
53
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Лопес
Макси Лопес
87'
90
Запасные
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
-
Сполли
Николас Сполли
-
Потенца
Алессандро Потенца
-
Карбони
Эзекель Карбони
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Скьякка
Фабио Скьякка
-
Моримото
Такаюки Моримото