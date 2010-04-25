Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
72
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
83
-
Пепе
Симоне Пепе
18'
42'
79
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Санчес
Алексис Санчес
61'
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
81'
90
Запасные
-
Чара
Рикардо Чара
-
Беларди
Эмануэле Беларди
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Лоди
Франческо Лоди
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
-
Корради
Бернардо Корради
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Пратали
Франческо Пратали
90
-
Малаго
Марко Малаго
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
55
-
Циолис
Александрос Циолис
66
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Калайо
Эмануэле Калайо
40'
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
54
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Одибе
Майкл Одибе
-
Терци
Клаудио Терци
-
Яяло
Мато Яяло
-
Кодря
Пол Кодря
-
Ларрондо
Марсело Ларрондо
-
Яролим
Лукаш Яролим