Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бово
Чезаре Бово
9'
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
89
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
66
-
Микколи
Фабрицио Микколи
70'
90
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
18'
58
Запасные
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Блази
Мануэле Блази
-
Кавани
Эдинсон Кавани
-
Будан
Игор Будан
Милан
мин
-
Дида
Дида
90
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Оддо
Массимо Оддо
90
-
Антонини
Лука Антонини
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
63
-
Пирло
Андреа Пирло
90
-
Янкуловски
Марек Янкуловски
80
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
90
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
56'
88
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
-
Морейра
Роналдо Морейра
90
Запасные
-
Де Вито
Андреа Де Вито
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
-
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
-
Романьоли
Симоне Романьоли
-
Мансини
Алессандро Мансини
-
Страссер
Родни Страссер
-
Индзаги
Филиппо Индзаги