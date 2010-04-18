Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
70
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
58
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
59
-
Баррето
Пауло Баррето
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Гостоньи
Андраш Гостоньи
-
Коман
Владимир Коман
-
Альмирон
Серхио Альмирон
-
Сфорцини
Фердинандо Сфорцини
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Грава
Джанлука Грава
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
79
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
28'
57'
90
-
Денис
Херман Денис
84
Запасные
-
Рулло
Эрминио Рулло
-
Йеццо
Дженнаро Йеццо
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Маиелло
Раффаэле Маиелло
-
Чигарини
Лука Чигарини
-
Больячино
Мариано Больячино
-
Хоффер
Эрвин Хоффер