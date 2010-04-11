Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Гоян
Дорин Гоян
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
28'
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
39'
53'
68
-
Кавани
Эдинсон Кавани
83
Запасные
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Блази
Мануэле Блази
-
Будан
Игор Будан
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Мантовани
Андреа Мантовани
65
-
Манделли
Давиде Манделли
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Арьятти
Лука Арьятти
74
-
Йори
Мануэль Йори
57
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
-
Аббрускато
Элвис Аббрускато
90
-
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
18'
90
Запасные
-
Сбаффо
Алессандро Сбаффо
-
Мискиевич
Михал Мискиевич
-
Йокич
Боян Йокич
-
Скардина
Франческо Скардина
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Богдани
Эрьон Богдани
-
Граноче
Пабло Граноче