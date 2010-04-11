Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Одибе
Майкл Одибе
46
-
Рози
Алеандро Рози
68'
90
-
Пратали
Франческо Пратали
90
-
Циолис
Александрос Циолис
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Ларрондо
Марсело Ларрондо
85
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
18'
62'
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
55
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Малаго
Марко Малаго
-
Экдаль
Альбин Экдаль
-
Яяло
Мато Яяло
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фини
Микеле Фини
-
Калайо
Эмануэле Калайо
Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Ривас
Эмануэль Ривас
13'
40
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
70
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
77
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
22'
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паризи
Алессандро Паризи
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
-
Гостоньи
Андраш Гостоньи
-
Коман
Владимир Коман
-
Сфорцини
Фердинандо Сфорцини